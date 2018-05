Leuvense doorbraak in onderzoek naar lupus 11 mei 2018

Leuvense vorsers hebben de genetische oorzaak ontdekt van een zeldzame lupusvariant - een chronische auto-immuunziekte. Patiënten kunnen last krijgen van spierpijn, gewrichtsklachten, hart- en nierproblemen, mondletsels... De KU Leuven, het UZ Leuven en het Vlaams Instituut voor Biotechnologie hebben nu bij een zeldzame variant van lupus vastgesteld dat daar één afwijkend gen verantwoordelijk voor is. Maar de kans is groot dat ook andere (lupus)patiënten in de toekomst zullen profiteren van deze doorbraak. "Heel wat van de grote vernieuwingen in medicatie komen voort uit de studie van zeldzame ziekten. We kunnen de bevindingen vaak doortrekken naar meer frequente aandoeningen", zegt professor Adrian Liston die het onderzoek leidde.

