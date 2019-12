Exclusief voor abonnees Leuvens cultuurschepen wil Jeroen Meus ereburger maken 18 december 2019

Wordt tv-kok Jeroen Meus ereburger van zijn stad Leuven? Cultuurschepen Denise Vandevoort (sp.a) heeft gisteravond tijdens de gemeenteraad alvast een voorstel daarrond gelanceerd. Ze verwijst naar "alles wat hij al gepresteerd heeft voor Leuven". Meus was in de periode 2008-2010 al de stadskok van Leuven. Sinds 2015 wordt ook 'Dagelijkse Kost', Meus' kookprogramma op Eén, opgenomen in de universiteitsstad. De geboren Leuvenaar had verder acht jaar lang een restaurant in zijn thuisstad, Luzine.