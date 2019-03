Exclusief voor abonnees Leuven voert betonstop in vanaf 2025 29 maart 2019

Leuven wacht niet op de Vlaamse regering voor een betonstop en voert er in 2025 zelf één in. Samen met veertien partners heeft het stadsbestuur een samenwerkingsakkoord gesloten om de Leuvense klimaatdoelstellingen kracht bij te zetten: de 'Roadmap 2050'. Er komt dus een betonstop, jaarlijks krijgen 1.000 woningen een energierenovatie, en het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer moet verdubbeld worden tegen 2030. "Verder gaan we voor de vertienvoudiging van de energieproductie uit zonnepanelen tegen 2030", aldus schepen van Klimaat David Dessers (Groen). (BMK)