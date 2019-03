Leuven pakt dagdisco's aan 14 maart 2019

De stad Leuven bindt de strijd aan met dagdisco's. Steeds vaker organiseren studentenkringen en -clubs in de vroege namiddag fuiven met goedkope alcohol. De combinatie van overmatig drankgebruik en een concentratie van grote aantallen studenten op straat, zorgt te vaak overlast. "Ik maak mij ernstig zorgen over deze evolutie van toenemend alcoholgebruik, in combinatie met een afnemend respect voor de medemens en de politie. Het gebeurt dat schoolgaande kinderen zich een weg moeten banen door een massa dronken studenten of moeten laveren tussen braaksel", weet burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a). "De politie moet geregeld tussenkomen voor geluidsoverlast, schermutselingen, wildplassen en ander gedrag dat we niet kunnen tolereren. Ik wil kunnen garanderen dat studenten een fijne periode in Leuven beleven, waarbij er zeker gefeest mag worden. Maar het moet leefbaar zijn voor iedereen." (ADPW)

