Leuven krijgt eerste elektrische bussen 23 maart 2019

Leuven krijgt dit najaar de vier eerste elektrische bussen van De Lijn in Vlaanderen. Dat heeft Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) gisteren aangekondigd. "Met 72 hybride bussen op 112 heeft Leuven nu al de groenste busvloot van Vlaanderen", zei hij. "Momenteel rijden er zo'n vijf elektrische bussen op proef in Brugge, maar dit najaar starten we met de feitelijke uitrol in heel Vlaanderen. We plannen dit en de komende jaren de ingebruikname van 925 elektrische bussen. In eerste instantie zullen we ons hierbij op de steden Leuven, Antwerpen en Gent richten", aldus Weyts.