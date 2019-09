Exclusief voor abonnees Leuven geeft alle leefloners gratis anticonceptie 24 september 2019

Leuven gaat anticonceptie terugbetalen aan alle leefloners. "Voor mensen die het financieel moeilijk hebben, is de kost van anticonceptie een drempel. Daardoor verloopt de gezinsplanning niet altijd zoals voorzien, met soms nog meer financiële problemen tot gevolg." Dat zegt Leuvens sp.a-schepen Bieke Verlinden van Zorg Leuven - een samenwerking tussen de stad en het OCMW. De gratis anticonceptie voor alle leefloners werd gisteravond goedgekeurd op de gemeenteraad. Tot nog toe konden enkel jongeren tot 25 jaar er gebruik van maken. "Nu geldt ze voor alle leeftijden en voor quasi alle anticonceptie, behalve het condoom. "Het is niet de bedoeling dat elke leefloner wekelijks een doosje komt halen."

In Antwerpen worden de pil, prikpil en condoom terugbetaald. In Aalst kan anticonceptie in het begeleidingstraject van de leef-loner opgenomen worden. In het verleden kwam al kritiek op de maatregel. "Het is een denkfout dat hiermee de generatiearmoede wordt aangepakt", aldus armoede-expert Wim Van Lancker. "Alsof het hebben van kinderen de oorzaak is van armoede. Dat is niet zo." Verlinden benadrukt dat Zorg Leuven niemand wil verplichten om anticonceptie te gebruiken. (BMK/BCL)