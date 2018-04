Leuven brouwt 'superbatterij' 11 april 2018

Het Leuvense onderzoekscentrum Imec heeft een batterij ontwikkeld die ons binnen enkele jaren moet toelaten om de helft verder te rijden met een elektrische wagen. De batterij - die een vaste stof gebruikt als ionengeleider, in plaats van een vloeistof - zal bovendien sneller opladen. De ambitie is om op termijn dezelfde autonomie te behalen als een benzinemotor (600 à 700 kilometer). In 2020 brengt Toyota al een elektrische wagen met een vastestofbatterij op de markt. Het wordt dus een race tegen de tijd. En intussen zet ook China grote sprongen op het vlak van elektrisch rijden. (LB)