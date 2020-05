Exclusief voor abonnees Leuven betaalt taxi's om cadeautjes voor moederdag te leveren 08 mei 2020

De stad Leuven betaalt taxi's om zondag geschenkjes voor Moederdag rond te voeren. Het stadsbestuur neemt alle kosten op zich als tegemoetkoming naar de taxichauffeurs en de handelaars, die officieel pas een dag later weer de deuren mogen openen. Ook bloemenwinkels die geschenken verkopen, kunnen gebruik maken van de eenmalige dienstverlening. In overleg met de taxisector werd voor de leveringen een vast tarief afgesproken in de stad én de deelgemeenten. Klanten kunnen rechtstreeks bestellen bij de handelaar, die voor de levering contact opneemt met de stad Leuven. Dat kan nog tot zaterdag 17 uur. Met het oog op een vlotte levering krijgen de taxichauffeurs tijdelijk toegang tot straten waar anders venstertijden gelden. Zij leveren het pakje af met respect voor de coronamaatregelen.

