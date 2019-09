Exclusief voor abonnees Leuven 2019 column Rik Torfs 28 september 2019

00u00 0

Het is moeilijk de tijd te lezen waarin je zelf leeft. Hoe kunnen we 2019 goed begrijpen? Sommigen vinden dat het nooit beter ging dan nu. Voortschrijdend inzicht zou ons slimmer en het leven elke dag beter maken. Anderen kijken met nostalgie naar vroeger, naar een gedeeltelijk verbeeld verleden. Het was nooit anders. Eén ding is zeker: onze nakomelingen zullen niet enkel met bewondering naar onze tijd kijken. Het is belangrijk ook de kleine kantjes te zien. Twee ervan kwamen deze week naar boven in de studentenstad Leuven.

Je hebt 14% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis