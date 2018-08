LEUKSTE vakantiefoto 27 augustus 2018

Een droom van mijn echtgenote Claudine komt uit. Zij wou al jaren naar Noorwegen om te hiken. Na uren doorzetten, bereikten we de top van Vestagoya in Leknes, waar we genoten van een uniek zicht van 360 graden.

Ingestuurd door Marc Vanstaen uit Meulebeke

