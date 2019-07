Exclusief voor abonnees LEUKSTE vakantiefoto 08 juli 2019

00u00 0

Als de droogte aanhoudt, moet je creatief zijn om nog te kunnen kanoën. Neen, we namen deze toffe foto op een camping aan het meer van Genève om onze deelname aan de Budapestrally in the picture te zetten: een te gekke roadtrip die op 12 juli vanuit Brussel vertrekt.

Ingezonden door Evert De Kerpel

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis