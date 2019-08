Exclusief voor abonnees LEUKSTE vakantiefoto 09 augustus 2019

00u00 0

Een leuke foto die werd genomen in Domein Bokrijk, na een weekje vakantie met de broers en zussen. Terug in de tijd, en we mochten niet lachen van de fotograaf! Al kunnen jullie zich de hilariteit wel voorstellen bij het omkleden.

Familie Vanslembrouck uit Eernegem en Brugge

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis