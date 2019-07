Exclusief voor abonnees LEUKSTE vakantiefoto 10 juli 2019

Onze dochter Jitske tijdens een bezoek aan de Mont Saint-Michel in Frankrijk. Ze liep voorop en het leek net of ze even helemaal alleen op een verlaten plek liep.

Ingestuurd door Inge Bellekens

