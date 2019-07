Exclusief voor abonnees Leukste vakantiefoto 27 juli 2019

Toen ik vorig jaar met mijn dochter Jorien genoot van een prachtige tijd in Cadzand, kregen we bericht dat mijn schoonmoeder er zeer slecht aan toe was. De volgende dag zijn we naar huis gereden en is haar liefste oma in de armen van Jorien overleden. Dit jaar wou mijn dochter weer naar Cadzand. Ze maakte er een sprong naar oma toe...

