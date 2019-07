Exclusief voor abonnees LEUKSTE vakantiefoto 16 juli 2019

Je zou het niet meteen denken, maar deze paradijselijke foto is gemaakt in Bretagne tijdens de hittegolf. Onze hond Truffel houdt niet zo van de warmte en daarom zoeken we rustige plaatsen waar hij kan zwemmen.

Ingestuurd door Eric Servaes

