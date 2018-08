LEUKSTE vakantiefoto 07 augustus 2018

In de buurt van Bertheleville (Alsace, Frankrijk) maakte ik een foto van een graanveld. Het was pas 's avonds dat het mij opviel dat wij niet alleen naar de hemel getuurd hadden, maar dat de hemel ook naar ons keek. Zie je het kindergezichtje en de hond in de wolken?

Ingestuurd door de familie Tys-Van Dongen uit Mortsel

