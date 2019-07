Exclusief voor abonnees LEUKSTE vakantiefoto 05 juli 2019

Ook dit jaar gaan we op zoek naar de allerleukste vakantiefoto's. Heb je een mooie foto van een vakantie in eigen land of van een reis naar een buitenlandse bestemming, ver of dichtbij? Stuur die mooiste, grappige of ontroerende vakantiefoto naar 3535@hln.be. We kiezen er elke dag eentje uit die op de bladzijde 'Dialoog' wordt afgedrukt.

