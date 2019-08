Exclusief voor abonnees LEUKSTE vakantiefoto 07 augustus 2019

Elise (5) heeft bij Bonnie in Tessenderlo cakejes gebakken. Die nam ze mee naar huis in Sint-Truiden, want papa en broer wilden ook wel een stukje!

Ingestuurd door Lieve Vanbekbergen

