Leuke stickers van je feestfoto's

Best amusant tijdens de feestdagen: een miniprinter niet groter dan een portefeuille waarmee je zelfklevende foto's vanop je smartphone kunt afdrukken via een app (Android en iOS). Oké, de foto's zijn amper 5 bij 8 cm, maar je kunt ze ergens op kleven of meegeven aan vrienden als souvenir, in het heetst van de (feest)strijd. Wel rekening mee houden dat het kleine fotopapier niet gratis is. Reken op 1,4 à 1,5 euro voor een velletje. Goed nieuws is dan weer dat je geen inkt moet kopen, want de afdruk gebeurt met een technologie die vergelijkbaar is met polaroid.

