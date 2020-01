Exclusief voor abonnees Leuke match op Daknam levert slechts draw op 25 januari 2020

Geen broodnodige thuiszege in 1B voor Lokeren gisteren tegen OHL, maar een leuke wedstrijd werd het wel. De thuisploeg startte sterk en klom al snel op voorsprong via Benchaib, daarna toonde OH Leuven zich sterker aan de bal. Henry schonk de bezoekers een punt (1-1). Leuven komt voorlopig aan kop naast Virton en Westerlo, Lokeren blijft hekkensluiter. (VMRD)

