Leuk, scoren tegen mijn ex-ploeg Masoudi (19) 12 augustus 2019

Hamza Masoudi, een geboren Brusselaar met Marokkaanse roots, ruilde in 2018 de beloften van Standard voor die van STVV. Nu stond hij in de basis bij STVV en zette hij zijn ex-club op een dubbele achterstand. "Vorig jaar speelde ik hier nog bij de beloften. En nu dit. Het kan snel gaan in het voetbal. Bij dat doelpunt veroverde ik zelf de bal en speelde hem bewust door de benen van Kosanovic. Daarmee was het moeilijkste werk gedaan. Oog in oog met Bodart zag ik de hoek vrij en schoof de bal overhoeks tegen de netten. Leuk om zo te scoren tegen mijn ex-ploeg." (FKS)