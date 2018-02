Letterenhuis krijgt archief Stijn Streuvels 03 februari 2018

De Vlaamse regering draagt het Stijn Streuvelsarchief over aan het Letterenhuis, gevestigd in de Minderbroedersstraat in Antwerpen. Bovendien zal het Letterenhuis Streuvels' huis in het West-Vlaamse Ingooigem, Het Lijsternest, beheren en openstellen voor bezoekers. Schrijvers kunnen later in het huis terecht als tijdelijke residentie.