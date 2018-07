Letterenfonds en Iedereen Leest verhuizen naar Lange Leemstraat 10 juli 2018

Het Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL) en Iedereen Leest verhuizen eind 2019 naar een nieuw pand in de Lange Leemstraat. Dat zijn minister Sven Gatz en de stad Antwerpen overeengekomen. Het nieuwe gebouw is dubbel zo groot waardoor de organisaties meer aandacht zullen kunnen geven aan publiekswerking. De erfpachtovereenkomst heeft een looptijd van 35 jaar en gaat in op 1 oktober 2019. De erfpachtvergoeding bedraagt 124.000 euro per jaar. Voor de verhuis zullen nog verbouwings- en inrichtingswerkzaamheden plaatsvinden aan het gebouw. Daarvoor krijgt het VFL een investeringssubsidie van 1,21 miljoen euro van de stad Antwerpen. Het VFL zal op korte termijn zelf ook nog voor 750.000 euro investeren in het gebouw voor onder meer de inrichting. (ADA)

