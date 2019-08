Exclusief voor abonnees Letica naar Italië 19 augustus 2019

De oplossing komt uit Italië - zoals verwacht. SPAL huurt Karlo Letica (22) een jaartje van Club Brugge. Iedereen tevreden, want de doelman behoorde sinds de komst van Simon Mignolet niet meer tot de wedstrijdkern van Philippe Clement. Letica, die amper een jaar geleden voor 3,5 miljoen euro en met hoge verwachtingen werd weggehaald bij Hajduk Split, kon in Brugge nooit overtuigen. Al in oktober vorig jaar verloor hij zijn basisstek aan Horvath - sinds enkele weken de vaste back-up van Mignolet. Zijn contract bij Club loopt nog tot juni 2022, maar tot volgende zomer kan Letica in de Serie A zijn carrière een tweede leven proberen in te blazen. (NP)