Acht op de tien van de rijkste zakenfamilies in België hebben hun kapitaal geparkeerd op een rekening van een postbusvennootschap in het Luxemburg. Onder hen die zo genieten van een zo gunstige mogelijke fiscale constructie, duikt zowaar ook de naam op van ex-premier Yves Leterme, het 'heilig paterke' van Ieper. Leterme bekleedde in een niet zo ver verleden nochtans een mandaat bij de OESO, die de strijd aanbond tegen zulke constructies! Faut le faire!

R. Peeters, Geel

