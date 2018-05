Leterme onder vuur omdat hij belastingen liet terugbetalen 11 mei 2018

Oud-premier Yves Leterme ligt onder vuur in Zweden. De internationale organisatie Idea, die hij daar leidt, heeft zijn belastingen terugbetaald en consultant KPMG onderzoekt nu of dat terecht was. Leterme is sinds 2014 secretaris-generaal van Idea waar hij zo'n 14.500 euro per maand verdient - als internationale ambtenaar in Zweden in principe belastingvrij. Maar onze belastingdiensten vinden dat ze recht hebben op een stukje van zijn loon dat overeenkomt met de dagen waarop hij buiten Zweden werkt - zijn functie vraagt dat hij veel reist. Leterme is het daar niet mee eens en daarom besliste het auditcomité van Idea om het geschil te laten bekijken. Daarnaast betaalde Idea de belastingen terug die Leterme aan de Belgische fiscus moest betalen. De organisatie baseert zich op het contract van Leterme waarin een nettoloon is afgesproken. De Zweedse staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking schort de bijdrage voor Idea - jaarlijks 5,2 miljoen euro - alvast op zolang het onderzoek loopt.

