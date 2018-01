Leterme neemt afscheid van vader 00u00 0

In de kathedraal van Ieper heeft Yves Leterme gisteren afscheid genomen van zijn vader. Georges Leterme overleed vorige week op 87-jarige leeftijd. Het moet één van de eerste keren geweest zijn dat de gewezen thuisstad van de oud-premier zijn huidige vriendin te zien kreeg. Het gaat om de Française Emmanuelle Pretti, met wie Leterme al samen is van toen hij topman bij de OESO was in Parijs, tussen 2012 en 2015. De CD&V'er ruilde de Franse hoofdstad daarna voor die van Zweden, waar hij secretaris-generaal van de internationale organisatie IDEA is. Sindsdien pendelt hij tussen Stockholm, Parijs - waar zijn vriendin woont - en Bredene, waar hij gedomicilieerd is sinds hij eind 2015 afzag van de burgemeesterssjerp in Ieper. (DDW/CMW)

