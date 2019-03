Let op, daar komt de tijgermug 05 maart 2019

00u00 0

Slecht nieuws voor wie regelmatig gestoken wordt door muggen: de tijgermug, die drager kan zijn van ziektes en virussen als dengue, gele koorts en zika, zal in de toekomst waarschijnlijk vaker in ons land opduiken. Dat blijkt uit internationaal onderzoek, waaraan ook het Instituut voor Tropische Geneeskunde deelnam. Vorig jaar werd de tijgermug al op vijf plaatsen gespot in ons land. Een grote virusuitbraak moeten we nog niet meteen vrezen, maar de wetenschappers waarschuwen wel dat de lokale overdracht van virussen op gang kan komen als de populatie groeit.