Let Neilands verrast in Dwars door het Hageland 16 juni 2018

Met de Letse kampioen Krists Neilands (23) won een verrassende naam deze snelle editie, deels op onverharde wegen. Niet meteen een naam als een klok, maar zijn verdienste was groot. Toch had Sean De Bie zijn bedenkingen, hij was mee met de laureaat, kreeg een klapband en werd gevat. Neilands reed eveneens lek, maar werd sneller geholpen door zijn ploeg. De koers brak vroeg open, ondanks de warmte. In de vroege vlucht van elf zaten de broers Van der Poel - Mathieu kwam na de hergroepering niet meer in het stuk voor wegens slechte benen. Een uitgedunde bende vatte de lokale lussen aan, De Bie demarreerde op het Grasbos met nog 50 km voor de boeg, Neilands haakte aan. Hun bonus bedroeg eerst een dikke halve minuut, De Bie stond op een slechte strook te voet en werd ingelopen. Bij de achtervolgers wou niemand met Viviani, die vlotjes tweede werd, naar de streep. Veldrijder Gianni Vermeersch werd knap derde na een felle remonte, pechvogel De Bie werd vijfde. (JFL)

