LESTIENNE: 6 MAANDEN MALAGA 01 februari 2018

Weer een nieuwe uitdaging voor Maxime Lestienne (25). De flankaanvaller verbrak gisteren zijn contract bij het Russische Rubin Kazan en tekende vervolgens een contract voor zes maanden bij Malaga. Lestienne is daarmee al toe aan club nummer vijf sinds zijn vertrek bij Club Brugge in 2014. Eerder stond de voormalige belofteninternational ook al onder contract bij Al-Arabi, Genoa en PSV. In Spanje wacht Lestienne wellicht zijn zwaarste uitdaging. Met amper 13 punten uit 21 wedstrijden is Malaga laatste in La Liga. (VDVJ)