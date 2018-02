Lessen Frans voor horecapersoneel 24 februari 2018

00u00 0

Westtoer en Horeca Vorming Vlaanderen organiseren aan de kust lessen Frans voor zaalpersoneel om het gastvrij onthaal te verbeteren. "Ondernemers hebben vaak het eerste contact met toeristen. Talenkennis biedt een meerwaarde", zegt Franky De Block, voorzitter van Westtoer. 22 procent van de kusttoeristen zijn Franstalige Belgen, goed voor een omzet van 550 miljoen euro. "Walen en Brusselaars zijn ook toeristen die terugkeren naar de kust." De cursus focust zich op zaalpersoneel van restaurants, brasseries en tearooms aan de kust. Er wordt vooral aandacht besteed aan dagelijkse werksituaties en gesprekken. De cursus wordt per gemeente georganiseerd, tussen 22 en 29 maart en telkens tussen 14 en 17 uur. Zo kunnen de deelnemers tussen twee werkshifts langskomen. In De Panne is er ook een cursus Nederlands voor het Franstalig zaalpersoneel. Inschrijven kan tot 16 maart via corporate.westtoer.be/boostcursusfrans. (LBB)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN