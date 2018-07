Les 1: neem piketten mee 05 juli 2018

Nadat ze lang hadden aangeschoven onder een loden zon, werden de kampeerders verrast door felle windstoten. Enkelen zagen zelfs hun tent door hun vingers glippen. Hun verblijf voor de komende vier dagen werd door de wind gegrepen en ging er boven de hoofden van de menigte vandoor. Eén tent kwam zelfs vast te zitten in een boom. Tot grote hilariteit, natuurlijk. Of iemand de jongens al onderdak heeft aangeboden, is niet bekend.

