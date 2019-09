Exclusief voor abonnees Leroy vrijdag al weg bij Proximus 16 september 2019

00u00 0

Topvrouw Dominique Leroy gaat Proximus dan toch eerder verlaten. Ze is overeengekomen met de raad van bestuur om vrijdag te vertrekken. In de komende week zal ze haar dossiers overdragen aan financieel directeur Sandrine Dufour, die als CEO ad interim is aangesteld. De Française krijgt daarbij de steun van Stefaan De Clerck, de voorzitter van de raad van bestuur. Aanvankelijk zou Leroy aanblijven tot 1 december, maar de vakbonden pikten dat niet. Zij willen de op handen zijnde herstructurering niet langer toevertrouwen aan een persoon die binnenkort voor concurrent KPN in Nederland werkt. Om het onmiddellijke vertrek van Leroy te eisen, braken er in het bedrijf vorige week al spontane stakingen uit. De vakbonden zeggen nu te hopen op een verzoening, maar roepen ook op om een einde te maken aan de onzekerheid voor het personeel. Door herstructurering zouden 1.900 werknemers moeten vertrekken.

