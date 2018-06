Lerares stuurt pikante berichten naar leerling 18 juni 2018

De Sint-Jozefschool van het Oost-Vlaamse Erpe-Mere is een tuchtprocedure gestart tegen een lerares. Die zou via Facebook pikante berichten verstuurd hebben naar minstens één leerling van het secundair. De vrouw werd voorlopig geschorst. "Het gaat over feiten die zich afspeelden op sociale media en waar de directie enorm werd op aangesproken", aldus Ronny Goossens van het schoolbestuur. "De geruchten werden ons gemeld door leerlingen, ouders en leerkrachten. Er is wel degelijk iets gebeurd. Vraag is of het gedrag van de leerkracht onbehoorlijk of onvoorzichtig was. Haar gedrag was in elk geval minstens onprofessioneel", klinkt het. De lerares situeert de berichten in een totaal andere context, maar wil verder niet reageren. (KMJ)

