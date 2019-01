Lerares noemt Dries Van Langenhove "randdebiel" voor de klas 23 januari 2019

00u00 0

Dries Van Langenhove, onafhankelijk kandidaat voor Vlaams Belang, heeft op Facebook een filmpje gepubliceerd dat stiekem werd opgenomen door een leerling in een Gentse school. Op de bewerkte video werd de leerkracht onherkenbaar gemaakt, waardoor de authenticiteit van de beelden niet te verifiëren is. Het fragment toont een lerares die haar leerlingen vraagt wie al stemgerechtigd is, waarna ze ingaat op de kandidatuur van Van Langenhove. Ze noemt hem een "randdebiel", een "snobistisch, rijk rechtenstudentje" en "een eikeltje". In een reactie vraagt het GO!, het Vlaams Gemeenschapsonderwijs, "respect voor leerlingen én leerkrachten". De directie van de school onderzoekt de zaak. Van Langenhove gaf gisteren niet aan dat hij klacht zal indienen, maar zegt dat de leerkracht - ongevraagd - "stemadvies" gaf. (LVB)

HLN