Lerarentekort dreigt in middelbare scholen 22 januari 2018

Het katholiek onderwijs vreest dat we afstevenen op een zeer groot lerarentekort in de middelbaar scholen. "Op dit moment is het elk jaar opnieuw moeilijk om vanaf 1 januari interims te vinden", zegt topman Lieven Boeve. "De vacatures invullen bij het begin van het schooljaar is nog geen probleem, maar als de trend zich doorzet, zal dat binnenkort ook niet meer lukken." Volgens Boeve zal het lerarentekort nog nijpender worden omdat er in de komende jaren meer leerlingen in het secundair onderwijs les zullen volgen dan vandaag, terwijl er net nu minder leerkrachten afstuderen én meer leerkrachten met pensioen gaan. "Doordat de economie aantrekt zullen er ook meer mensen zijn met een lerarenopleiding die elders werk vinden", verduidelijkt Boeve, die een actieplan wil om het probleem op te lossen. Ook nu al kondigen deze problemen zich aan: in de scholengemeenschap Kontich-Hove kon de directie in het eerste semester van dit schooljaar voor liefst 997 lesuren geen interimmer vinden.

