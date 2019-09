Exclusief voor abonnees Lerarenopleidingen lokken weer meer studenten 04 september 2019

00u00 0

In de lerarenopleiding secundair onderwijs zitten 10% meer eerstejaarsstudenten, voor de lerarenopleiding lager onderwijs is dat 5 à 6%. Dat blijkt uit voorlopige cijfers die VRT NWS heeft opgevraagd bij de hogescholen. Bij het kleuteronderwijs is de trend minder duidelijk. Hogeschool UCLL, de grootste lerarenopleiding van Vlaanderen met campussen in Hasselt, Diepenbeek, Heverlee en Diest, stelt een groei van 8% vast voor de professionele bachelor (PBA) secundair onderwijs en 9% meer nieuwkomers voor de PBA lager onderwijs. Aan de Artesis Plantijn Hogeschool in Antwerpen (+9% secundair, +5% lager en kleuter) en hogeschool Vives laten ze vergelijkbare cijfers noteren.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis