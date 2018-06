Lerager hoopt op halve finale tegen België 28 juni 2018

00u00 0

Oude liefde roest niet. Lukas Lerager - die een jaar bij Zulte Waregem speelde - kan met Denemarken uitkomen tegen België in de halve finale. "We bekijken het stap per stap, maar het zou mooi zijn als we in de halve finale tegen België kunnen spelen. Ik hou van hun manier van spelen."