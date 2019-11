Exclusief voor abonnees Leraars worden steeds meer aangevallen 30 november 2019

In de eerste zes maanden van dit jaar zijn al bijna even veel leerkrachten fysiek aangevallen als in heel 2017, zo blijkt uit cijfers van onderwijsminister Ben Weyts (N-VA). In 2017 ging het om 59 gevallen, terwijl er in de eerste helft van 2019 al 56 aangiftes gebeurden. Die cijfers zijn trouwens maar het topje van de ijsberg, want het gaat enkel om de dossiers waarbij een proces-verbaal is opgemaakt. Vooral de agressie door leerlingen zou in de lift zitten. Volgens VB-parlementslid Kristof Slagmulder, die de cijfers opvroeg, is er een "ernstig probleem van een gebrek aan respect en discipline in ons onderwijs".