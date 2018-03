Leraar moet meer over relaties praten 13 maart 2018

Leerkrachten moeten meer relationele en seksuele vorming geven. Dat zegt Sensoa naar aanleiding van de Week van de Lentekriebels. Het Vlaamse expertisecentrum voor seksuele gezondheid hoopt dat jongeren die thuis moeilijk vragen durven te stellen zo toch de juiste informatie krijgen. "Zaken als verliefdheid, (online) flirten, leren praten over elkaars wensen, grenzen en gevoelens, omgaan met afwijzing: jongeren worstelen daarmee", stelt Sensoa vast. Leerkrachten kunnen een essentiële rol spelen. In het Sexpert-onderzoek uit 2013 zei een vijfde van alle jongeren dat ze bij niemand in het gezin terechtkonden met vragen over seks.