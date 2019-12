Exclusief voor abonnees Leraar mishandeld bij inbraak in school 11 december 2019

Vijf jongeren die bij een inbraak in een Anderlechtse school een leraar aantroffen, hebben de man zo zwaar toegetakeld dat hij tien dagen werkonbekwaam is. De vijf drongen maandagnacht binnen in het gebouw van basisschool Saint-Vincent. Ze sloegen er onder andere ramen van klassen stuk en spoten een brandblusser leeg in een gang. Toen ze er onverwacht een leraar aantroffen - de man was in slaap gevallen nadat hij papierwerk had verricht na de schooluren, iets wat volgens de directie vaak gebeurt - richtten ze zich tegen hem. Ze bonden de 57-jarige leerkracht vast op een stoel en sloegen hem. Ze eisten dat hij zou vertellen waar 'de kluis' zich bevond. "Maar in onze school ís geen kluis", zegt de directrice.

