Leraar loopt dief achterna die 25 tablets wil stelen 29 augustus 2019

In het Oost-Vlaamse Ninove heeft een leraar van de school Heilige Harten een dief achtervolgd die 25 tablets had proberen te stelen. De feiten gebeurden op 22 augustus. De verdachte werd op heterdaad betrapt door de leerkracht. "De man zette het op een lopen en liet een rugzak achter met de tablets, die afkomstig waren van de school. De leraar zette de achtervolging in. Hij verwittigde de politie en kon een goede persoonsbeschrijving doorgeven. De verdachte kon kort na de feiten geïntercepteerd worden", zegt het parket. De verdachte, een 36-jarige man met de Servische nationaliteit, bekende. De raadkamer bevestigde zijn aanhouding. De man was gekend bij politie en gerecht voor gelijkaardige feiten.

