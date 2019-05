Exclusief voor abonnees Leraar krijgt geen straf voor mondkus aan twee leerlingen 28 mei 2019

Een leraar van de gekende hotelschool Ter Groene Poorte in Brugge heeft geen straf gekregen voor een mondkus die hij zou gegeven hebben aan twee van z'n leerlingen. De rechter gaf hem de gunst van de probatieopschorting. De jongens waren 15 à 16 jaar oud. Eén van hen stapte in januari 2017 naar de politie. Hij vertelde hoe zijn praktijkleraar J.T. (45), een bakker, hem in de koelcellen van de school op de mond had gekust. Ook een medeleerling verklaarde dat hem hetzelfde was overkomen. De leraar gaf toe dat hij één van de leerlingen kuste, maar betwistte het andere feit. Hij moet de komende jaren onder meer begeleiding volgen bij een psychiatrisch centrum. J.T. is sinds de start van het onderzoek preventief geschorst door het schoolbestuur van Ter Groene Poorte. Wellicht volgt nog een tuchtprocedure.

