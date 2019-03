Exclusief voor abonnees Leraar geeft gouden tip voor homejacking: 2 jaar cel 30 maart 2019

Een 32-jarige leerkracht uit Sint-Truiden die z'n kost verdiende op een school in het Brusselse Evere, is veroordeeld tot 2 jaar cel omdat hij zijn leerlingen een 'gouden tip' gegeven had voor een homejacking. De man werkte ook als brandweerman, en zou in die hoedanigheid al eens gepasseerd zijn op het adres van het 88-jarige slachtoffer. Op 31 oktober 2016 sloegen de scholieren hun slag en maakten onder meer juwelen en geld buit én de wagen van een pedicure die toevallig aanwezig was. De leraar ontkent en zegt dat hij louter meeging in de verhalen van zijn leerlingen omdat zij "fantasten" waren. De homejackers vliegen de gevangenis in voor 3 en 4 jaar. (BVDH)