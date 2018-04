Leraar (52) veroordeeld voor verkrachting tieners 24 april 2018

Een 52-jarige leerkracht moet vijf jaar naar de gevangenis voor het verkrachten en aanranden van twee 14-jarigen. Ivan D. uit Oostende, die lesgeeft in het Brusselse, zocht contact met zijn slachtoffers via Facebook en nodigde hen bij hem thuis uit. Het eerste slachtoffer liet hij spierverslappers snuiven, waarna hij de tiener - die herhaaldelijk vroeg om te stoppen - verkrachtte. De tweede jongeman verklaarde dat de seks met wederzijdse toestemming was. De slachtoffers en hun ouders kregen schadevergoedingen toegewezen, terwijl Ivan D. voor 20 jaar uit zijn recht ontzet wordt om nog les te geven aan minderjarigen. (MMB)