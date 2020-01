Exclusief voor abonnees Leraar (45) in de cel voor verkrachting van minderjarige jongen 28 januari 2020

00u00 0

Een leraar (45) uit De Panne die lesgeeft aan een Leuvense middelbare school zit in de cel voor verkrachting en aanranding van de eerbaarheid van een minderjarige jongen. Getuigen hadden gezien hoe een man vorige week woensdag seksueel contact had met een jongen in een wagen op de zeedijk in Nieuwpoort. Via de nummerplaat kon de politie verdachte Erik D.C. identificeren. Bij een huiszoeking zou heel wat kinderpornografisch materiaal zijn aangetroffen op zijn computer en smartphone. Bij de scholengroep Huis 11, de koepel boven de Leuvense middelbare school waar hij leerkracht is, klinkt het dat D.C. met onmiddellijke ingang is ontslagen sinds de feiten bekend raakten. Hij was er pas sinds september aan de slag. Van grensoverschrijdend gedrag is evenwel nooit iets opgemerkt door de directie. De man was overigens geen leerkracht van de jongen. In juni 2017 werd Erik D.C. al ontslagen op een school in De Panne. "Er kwamen signalen van leerlingen dat de leerkracht soms oneerbare voorstellen deed. Hij is toen geschorst en er is een intern onderzoek gevoerd. Dat onderzoek heeft die aantijgingen bevestigd, waarop de man op staande voet werd ontslagen", zegt de directrice van de betrokken scholengroep. Vandaag moet de verdachte voor de raadkamer komen. (BBO/KBG/JSL)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis