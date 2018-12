Lepoint mag vertrekken 27 december 2018

"Ik had onder Vanderhaeghe nog niet moeten spelen en dat deed pijn. Nu mocht ik er wel bij, maar inmiddels vernam ik dat ik in januari naar een andere club mag uitkijken en dat doet nog meer pijn", zegt Christophe Lepoint (34), auteur van de nuttige gelijkmaker tegen zijn ex-club. "De club belde mijn manager op met de boodschap dat ik gratis weg mag als ik een andere club vind, want dat ik niet veel speelgelegenheid meer zal krijgen. Dat is aangekomen. Ik wil hier graag blijven in een goede groep en dicht bij huis. Ik trek nu met mijn vrouw een weekje naar Egypte en dan wil ik er met de coach nog eens over praten." (ESK)