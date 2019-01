Lepoint en Kanu mogen weg 03 januari 2019

00u00 0

KV Kortrijk wil er na het vertrek van Kaminski een doelman bij. Aangezien het de kans wil geven aan Bruzzese is het niet zeker dat dit meteen een 'eerste doelman' wordt. Een van de opties is Moeskroen-doelman Jean Butez, maar de club bewandelt ook nog andere pistes. Er is weinig vrees dat er buiten Kaminski nog andere sterkhouders vertrekken. Julien De Sart haalt wel goede punten bij diverse scouts, maar is niet van plan de club na een half seizoen al te verlaten. Enkele spelers weten dat ze naar een andere ploeg mogen uitkijken, al hoeven ze niet per se weg. Ouali is komende zomer einde contract, zodat dit de laatste mogelijkheid is om voor hem nog wat geld te vangen. Lepoint (34) kreeg te horen dat hij nog weinig speelgelegenheid zal krijgen en mag desgevallend gratis weg. Golubovic en Kanu klagen over te weinig minuten en mogen ook vertrekken. (ESK)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN