Leopold Storme betrapt op café 21 maart 2018

Drievoudig moordenaar Leopold Storme (26) is enkele dagen geleden gefilmd in een Brussels café. RLT-TVI kreeg de beelden in handen van een ogenschijnlijk dronken Storme, die schaterlachend aan de toog zit. Storme kwam vorig jaar vrij nadat hij negen jaar van zijn straf had uitgezeten voor de moord op zijn vader, moeder en zus. De strafuitvoeringsrechtbank legde hem strenge voorwaarden op, waaronder een alcoholverbod. Vier maanden na zijn voorwaardelijke invrijheidstelling overtrad hij dat verbod al een eerste keer, maar de rechtbank vond de overtreding niet zwaar genoeg om hem weer op te sluiten. Ook deze keer ziet zijn advocaat het probleem niet. "Zich ontspannen in een bar is niet strafbaar", klinkt het. (SRB)

