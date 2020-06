Exclusief voor abonnees Leopold II onder vuur: zelfs straatnaam gewijzigd 11 juni 2020

De controverse rond de standbeelden van Leopold II blijft aanhouden. Ekeren heeft zijn standbeeld verwijderd, nadat het in brand was gestoken. Onder andere 'The Guardian', BBC World, Al Jazeera en 'The New York Times' berichtten erover. Een petitie om alle beelden van Leopold II in Brussel te verwijderen is al door 70.000 mensen ondertekend. Zijn ruiterstandbeeld op het Brusselse Troonplein werd gisteren ópnieuw met rode verf beklad. In Leuven wordt op vraag van 50 organisaties en professoren zijn borstbeeld uit de centrale bibliotheek verwijderd. Ook Kortrijk gaat Leopold II uit het straatbeeld bannen. De naar hem genoemde laan in Heule wordt vermoedelijk omgedoopt tot de Rosa Laperestraat, een lokale beroemdheid.

